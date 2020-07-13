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"كنت متجوزها",, مفاجأة مدوية بواقعة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

إيمان هاني

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اديب



كشف محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي،الستار بشأن علاقته بالفنانة هيفاء وهبي،قائلا :"إن علاقته بالفنانة هيفاء وهبي كانت على وفاق تام حتى 2019، ولكن بدأت المشكلة عندما قرر أن ينتج لها فيلم أشباح أوروبا".

و أضاف وزيري ، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،قائلا: "حصلت مشكلة شخصية أول يوم تصوير، ليس لها أي علاقة بالشغل".

وتابع :"كنت متزوج من الفنانة هيفاء وهبي من 24 مارس 2017، منوها بأن العلاقة بدأت تتوتر قبل بداية الفيلم بشهر، معقبا:"علاقتنا خلال تصوير الفيلم كانت علاقة عمل ولكن لم ننفصل، وكنا عايشين في نفس البيت"، نافيا ما تردد أن هناك توكيل عام باسمه يمكنه من التصرف في أملاك هيفاء وهبي".

وواصل حديثه: "والله ما كتبت حاجة باسمي، والخمس فلل بتوعي وبدفع تمنهم بالتقسيط ،نفسي يطلع مستند واحد عن الاتهامات اللي بتقول عليها هيفاء وهبي".

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