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بطل فيلم السفارة في العمارة: جالي جلطة واعتبروني اعتزلت

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لطفي لبيب
لطفي لبيب

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لطفى لبيب

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية بعد أنباء قوية عن اعتزال أحد أهم أبطال فيلم اللمبي و "السفارة في العمارة" و هو الفنان لطفي لبيب.

وقال "لبيب" في لقاء مع برنامج "التاسعة" : عندي ظروف مرضية لم أخفيها على أحد .. أصبت بجلطة عطلت الجزء الشمال في جسدي بشكل كامل .

وأضاف: التمثيل مهنة صعبة وتحتاج لياقة جسدية وصحية وتغير في الانفعالات .. لذلك قلت للناس اعتبروني اعتزلت التمثيل.

وأردف: ليس معنى هذا أنني توقفت تماما .. لو حصلت على دور مناسب لحالتي الصحية سوف أقبل به لأنني لا أستطيع الحياة بدون فن.

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