» بطل فيلم السفارة في العمارة: جالي جلطة واعتبروني اعتزلت

13 يوليه 2020 - 07:54 ص

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية بعد أنباء قوية عن اعتزال أحد أهم أبطال فيلم اللمبي و "السفارة في العمارة" و هو الفنان لطفي لبيب.



وقال "لبيب" في لقاء مع برنامج "التاسعة" : عندي ظروف مرضية لم أخفيها على أحد .. أصبت بجلطة عطلت الجزء الشمال في جسدي بشكل كامل .



وأضاف: التمثيل مهنة صعبة وتحتاج لياقة جسدية وصحية وتغير في الانفعالات .. لذلك قلت للناس اعتبروني اعتزلت التمثيل.



وأردف: ليس معنى هذا أنني توقفت تماما .. لو حصلت على دور مناسب لحالتي الصحية سوف أقبل به لأنني لا أستطيع الحياة بدون فن.

