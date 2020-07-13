» بطل فيلم السفارة في العمارة: جالي جلطة واعتبروني اعتزلت

خلود عادل
حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية بعد أنباء قوية عن اعتزال أحد أهم أبطال فيلم اللمبي و "السفارة في العمارة" و هو الفنان لطفي لبيب.
وقال "لبيب" في لقاء مع برنامج "التاسعة" : عندي ظروف مرضية لم أخفيها على أحد .. أصبت بجلطة عطلت الجزء الشمال في جسدي بشكل كامل .
وأضاف: التمثيل مهنة صعبة وتحتاج لياقة جسدية وصحية وتغير في الانفعالات .. لذلك قلت للناس اعتبروني اعتزلت التمثيل.
وأردف: ليس معنى هذا أنني توقفت تماما .. لو حصلت على دور مناسب لحالتي الصحية سوف أقبل به لأنني لا أستطيع الحياة بدون فن.
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