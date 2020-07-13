ضاحي خلفان: الإخوان مصابون بمرض خطير يؤدي لهذه الأعراض الغريبة

13 يوليه 2020 - 06:14 ص

أكد ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - أن كل المنتمين إلى الإخوان مصابون بمرض نفسي خطير.



وقال خلفان في تغريدة عبر تويتر: من الآمراض النفسية الخطيرة التي تصيب المنتمي الى تنظيم الاخوان كراهية الآخرين والحقد عليهم وتفضيل البلد الآخر على بلده نكاية في اهله... اي كراهية وطنه.



وأضاف: يصاب اغلب المنتمين الى تنظيم الإخوان بأمراض نفسية تتمثل في مظاهر سلوكية عدوانية او احتيالية.



وأردف: سرقة الاخوان لاموال الزكاة وصرفها في غير الاوجة الشرعية المحددة لها مرض نفسي خطير للغاية حتى هذه اللحظة لا تفسير لها الا ان العديد من الاخوان كانوا جانحين كأحداث ومتورطين في سرقات.



