وزير الطاقة السوداني: الخرطوم مستفيد من قيام سد النهضة

أعلن المهندس خيري عبدالرحمن، وزير الطاقة والتعدين السوداني، إن هناك اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان وإثيوبيا توفر 3000 ميقاواط من الكهرباء للسودان كما تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص خمس دول يحصل بموجبها السودان على 1000 ميقاواط بأقل تكلفة.
وأوضح خيري في المنتدى الاقتصادي حول قضايا المياه الذي نظمته قناة سودانية 24، بحسب وكالة أنباء السودان، أن ارتفاع منسوب المياه بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان خاصة في مجال الكهرباء لأنها تتيح للسودان إمكانية زيادة السدود الحالية وطالب خيري وزارة الري والموارد المائية بإلغاء سدود كجبار ودال والشريك، مؤكدًا أن هذه مطالب ثورية يجب تنفيذها.