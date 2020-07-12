وزير الطاقة السوداني: الخرطوم مستفيد من قيام سد النهضة

12 يوليه 2020 - 11:40 م

أعلن المهندس خيري عبدالرحمن، وزير الطاقة والتعدين السوداني، إن هناك اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان وإثيوبيا توفر 3000 ميقاواط من الكهرباء للسودان كما تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص خمس دول يحصل بموجبها السودان على 1000 ميقاواط بأقل تكلفة.

