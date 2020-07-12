» إصابة 18 بحاراً أمريكياً في حريق نشب بسفينة حربية

12 يوليه 2020 - 11:30 م

أعلن مسؤولون بالبحرية الأمريكية اليوم الأحد 12 يوليو، عن إصابة 18 بحارا على الأقل تم نقلهم للمستشفى، بمنطقة سان دييجو بولاية كاليفورنيا إثر تعرضهم لإصابات طفيفة في حريق ضخم ما زال مشتعلا على ظهر السفينة الحربية بونهوم ريتشارد.



وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق صباح اليوم الأحد ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييجو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترا.



وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم إطفاء الحريق.



وكتبت قوات البحرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ظهر اليوم الأحد «تم نقل 18 بحارا إلى مستشفى محلي مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم... الطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم».



وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.



وفي وقت سابق، قالت إدارة الإنقاذ إن الحرائق في سان دييجو على تويتر إن انفجارا وقع على السفينة وإنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.

