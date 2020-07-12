صندوق العشوائيات: أنفقنا 27 مليار جنيه على الإسكان

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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق العشوائيات، إن الصندوق أنشئ عام 2008، ومنذ هذا العام وحتى العام 2014 تم إنفاق 652 مليون جنيه، ومنذ 2014 وقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى العام 2020 وصل الإنفاق لنحو 26.9 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة بحي الأسمرات.
أضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "أن الدولة قبل الرئيس السيسي كنا نسمع فقط عن أننا سنقف مع محدودي الدخل، ولكن الأمر كان يقتصر على مجرد مانشيتات تنشرها الصحف بدون آليات تنفيذية حقيقية، ولكن مصر الجديدة تنفذ المشروعات ودائما يشاهد المواطن افتتاح مشروعات تم تنفيذها بالفعل".
تابع أن منح ساكني العشوائيات شقق بديلة لا يأتي من باب المنّ عليهم، ولكن الدولة تعطيهم حقهم الذي غاب عنهم منذ سنوات.
 

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