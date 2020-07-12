وزيرة التخطيط: تم زيادة المرتبات والمعاشات وإقرار العلاوات الدورية

12 يوليه 2020 - 10:40 م

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن التجربة المصرية في ظل أزمة كورونا قامت على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة التنمية والإنتاج.



وأضافت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معدلات البطالة وصل إلى 7.5% بعدما كانت 13.1 % .



وأكدت وزيرة التخطيط، أنه تم زيادة المرتبات والمعاشات وإقرار العلاوات الدورية، حين بعض الدول خفضت المرتبات.

