طقس حار رطب نهارًا.. تعرف على درجات الحرارة غدًا الاثنين

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شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 23
وادي النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 23
بلطيم 31 24
مطروح 27 20
السلوم 30 20
سيوة 36 21
بورسعيد 31 23
دمياط 30 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 21
السويس 35 22
العريش 31 22
رفح 31 21
راس سدر 38 25
نخل 36 17
نويبع 36 27
طابا 34 24
كاترين 31 16
الطور 36 25
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 25
بني سويف 36 24
المنيا 38 24
أسيوط 41 23
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 28
إدفو 41 28
أبو سمبل 41 29
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 36 29
أبو رماد 34 28
حلايب 32 30
راس حدربة 33 29

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