» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد

12 يوليه 2020 - 09:51 م

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظًا، مقارنة بأسعار يوم أمس.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا 800 جنيه.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيها.



أما سعر الجرام عيار 24 فبلغ نحو 914 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

أسعار الذهبجرام الذهبعيار 21

