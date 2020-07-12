نتيجة مخيبة للآمال في مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة

12 يوليه 2020 - 09:48 م

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تواصل المفاوضات لليوم العاشر، على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى و بحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.



واستهل الوزراء الإجتماع بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو والتى قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والاثيوبى خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا ان المناقشات عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.



وفى نهاية اللجتماع تم الاتفاق على لستكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً ويعقب ذلك عقد الإجتماع الوزارى على أن يتم في نهاية الإجتماع رفع التقرير النهائى الى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الافريقى.

