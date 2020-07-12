الديوان الملكي يعلن السيطرة على فيروس "كورونا"

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الاردن

سيطرة

نجاح

الديوان الملكى

فيروس كورونا

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، نجاح بلاده في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها باتت تحت السيطرة.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي، عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه وجهاء وشخصيات أردنية في قصر الحسينية الأحد: "إننا نجحنا في التعامل مع فيروس كورونا، والذي هو اليوم تحت السيطرة في الأردن، ولكن مثل كل دول العالم دفعنا ثمنا اقتصاديا، وعليه آن الأوان للتركيز بأقصى سرعة على الوضع الاقتصادي".

وأوضح أن الأردنيين سيخرجون أقوى عند المقارنة مع دول الإقليم في ما يتعلق بآثار أزمة كورونا.

وفيما يتصل بالقطاع السياحي الذي تأثر كثيرا بعملية الإغلاق، أكد الملك "أهميّة السياحة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني"ّ، مشيرا إلى أن أي قرار يتعلق بالانفتاح يتطلب التروي ودراسته بشكل جيد.

وقال الملك إن الأردن سيفحص تجربته في التعامل مع سياحة تصوير الأفلام العالمية في المملكة والسياحة العلاجية قبل التوسع في استقبال سياح أكثر، لكي يتأكد أنه لا توجد هنالك مشاكل مرتبطة بانتشار الفيروس.


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