» إغلاق 4 محافظات فلسطينية بسبب "كورونا"

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محمد فضل- متابعات

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كورونا

قررت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، تمديد إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لمدة 4 أيام إضافية.

كما اتخذت قرارا بمنع الحركة بين كل المحافظات لمدة أسبوعين.

والقرارات الحكومية الجديدة جاءت بناء على تطورات الوضع الوبائي وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.

وقالت الحكومة في بيان إنه وبناء على الصلاحيات الموكلة لري?يس الوزراء محمد اشتيه من قبل الري?يس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطواري?، واستنادا ا?لى اجتماع لجنة الطواري? العليا والا?جهزة الا?منية وتوصيات المحافظين ولجنة الوباي?يات، فقد تقرر ما يلي:

1. منع الحركة ما بين المحافظات لمدة ا?سبوعين، على ا?ن يراجع الوضع بشكل يومي.

2. ا?غلاق محافظة الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 ا?يام ا?ضافية لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوما.

3. ا?غلاق القرى والمخيمات والا?حياء المصابة في المحافظات الا?خرى.

4. منع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على ا?ن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.

5. ا?غلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الا?حد، مع السماح للا?فران والصيدليات بالعمل، ولمدة ا?سبوعين.

6. يمنع منعا قاطعا ا?قامة الا?عراس وبيوت العزاء والمهرجانات وا?ي تجمعات في جميع المحافظات.

7. يمنع ا?قامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا.

8. ا?غلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية.

9. التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات.

10. اقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس.

11. تشديد الرقابة على الا?جراءات الوقاي?ية التي ا?علنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.

12. فتح عيادات الرعاية الا?ولية الحكومية لمدة يومين ا?سبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة.

13. استمرار عمل المصانع لغايات الا?نتاج والتصدير حسب شروط السلامة.

14. الطلب من لجان الطواري? في القرى والمخيمات والمدن والا?حياء تفعيل دورها لمنع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية.

15. يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن سير عمل تسيير الخدمات للمواطنين.

16. التمني على ا?هلنا من الـ48 عدم زيارة الضفة الغربية.

17. عدم التنقل اليومي للعمال بين ا?ماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم.

18. منع العمل في المستعمرات بشكل قاطع.

19. تعمل البنوك ضمن ا?طار حالة الطوارئ.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن حفلات الأعراس كانت مصدرا أساسيا لتفشي المرض.


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