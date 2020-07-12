"شوبير" يصدم مرتضى منصور بفيديو حاسم عن "الخطيب"

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نشر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ويظهر المقطع جانبًا من سيرة محمود الخطيب الذي وصفه بـ"أسطورة الأخلاق".

ويأتي الفيديو بعد ساعات من انتشار فيديو منسوب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يعتدي باللفظ على الخطيب.

 

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