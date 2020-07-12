"شوبير" يصدم مرتضى منصور بفيديو حاسم عن "الخطيب"

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الطيب حسين
اسطورة الاخلاق والاحترام ...محمود الخطيب pic.twitter.com/09K0FHycK5
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 12, 2020
اسطورة الاخلاق والاحترام ...محمود الخطيب pic.twitter.com/09K0FHycK5
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