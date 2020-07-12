  • الأحد 12 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:46 م
Advertisements
بحث متقدم
شوبير

"شوبير" يصدم مرتضى منصور بفيديو حاسم عن "الخطيب"

ضحايا الطائرة

إيران تكشف الخطأ الصادم الذي أسقط الطائرة الأوكرانية

الدولار

الدولار يقلب الموازين ويتراجع أمام الجنيه

المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية

فضيحة.. المتحدثة باسم رئيس دولة أوروبية تحمل منه

الشرطة السعودية

السعودية تكشف تفاصيل الإيقاع بعصابة "الشرطة المزيفة"

فيس بوك

لهذا السبب.. حزب «العمال» البريطاني يقاطع «فيس بوك»

صور.. متزوج من 39 زوجة ولديه 94 طفلاً ويبحث عن عروسة جديدة!

صور.. متزوج من 39 زوجة ولديه 94 طفلاً ويبحث عن عروسة جديدة!

إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

السيسي

الرئيس يقرر وقف تراخيص السيارات.. تعرف على السبب

رعب بين ركاب طائرة متجهة من السعودية إلى كشمير

فيديو.. رعب بين ركاب طائرة متجهة من السعودية إلى كشمير

الحوثيون يعتقلون يهود خارف ويجبرونهم على بيع ممتلكاتهم ومغادرة اليمن

آخر الأخبار

حوثيون
حوثيون

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ضاحي خلفان يحذر من دولة عربية: حذاري أن تعتبرهم أصدقاؤك .. سيخونوك

#

بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا

#

ضاحي خلفان يهاجم دولة عربية: يشركون بالله

#

ضاحي خلفان يهاجم دولة عربية: يولولون مثل النساء


اعتقلت المليشيا الحوثية الموالية لإيران، يهود مديرية خارف بمحافظة عمران (50 كيلو من العاصمة صنعاء) ضمن مسلسل التطهير العرقي، ونهب أموال اليمنيين من مختلف الطوائف وفئات الشعب، التي يقوم بها الحوثيين.

وأكدت مصادر محلية في مديرية خارف، إن المليشيا الحوثية، أعتقلت يهود خارف وأودعتهم السجن بسبب انتمائهم للديانة اليهودية، وتضغط عليهم من أجل مغادرة اليمن.

وأوضحت المصادر، إن المليشيا الحوثية، أكرهت يهود خارف قبل أن تودعهم السجن بالتوقيع على تعهدات ببيع بيوتهم وأرضهم وكل ممتلكاتهم بأسعار رمزية لقيادات حوثية، ومن ثم مغادرة اليمن.

وبينت المصادر، إن الحوثيين مارسوا أبشع الجرائم الحقوقية ضد يهود خارف، وقطعوا عليهم الماء والكهرباء، ومنعوهم من التزود بالغذاء على فترات متفاوتة، وهو أسلوب ترتكبه المليشيا الحوثية ضد غالبية اليمنيين الذين يرفضون التشيع( سواء كانوا مسلمين سنة)، أو يرفضون التخلي عن دياناتهم مثل اليهود

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور
شارك معنا

اخترنا لك

» القصة الكاملة لتعذيب عامل وتقييده بعمود كهرباء في البحيرة
» وائل جمعة يسب مرتضى منصور بلفظ خارج
» رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: لجان دائمة لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات
» إصابات كورونا تصل لـ13 مليون
» مقتل مغن أمريكي في ظروف غامضة بعد إطلاق النار عليه
» مشجع يحصل على 91 ألف استرليني بعد فوز ليفربول بالدوري
» فيديو.. رعب بين ركاب طائرة متجهة من السعودية إلى كشمير
» فيديو.. لحظة طرد «إيرلينج هالاند» نجم «دورتموند» من ملهى ليلي
» قطر تسجل أقل معدل إصابة بكورونا منذ شهرين
» مفاوضات "أزارو" مع الاتفاق في طريقها للفشل
» شاهد.. نهاية مروعة لراكب أمواج مع سمكة قرش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية