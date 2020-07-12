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مقتل مغن أمريكي في ظروف غامضة بعد إطلاق النار عليه

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نجم موسيقى "الهيب هوب"
نجم موسيقى "الهيب هوب"

فتحي مجدي

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عثر على نجم موسيقى "الهيب هوب"، الأمريكي ليل مارلو مقتولاً داخل سيارته بمدينة أتلانتا الأمريكية.
ونقل موقع (TMZ ) المتخصص في أخبار المشاهير عن الشرطة، إنهم عثروا على مارلول ميتًا (27 عامًا) بعد الرد على مكالمة حول حادث سيارة على الطريق السريع 285 في وسط مدينة أتلانتا في الساعة 2.06 صباح يوم الأحد.

وبعد أن توجه رجال الشرطة إلى مكان الحادث، عثروا عليه مقتولاً داخل سيارته بعد أن تم إطلاق النار عليه.

ولا تعلم الشرطة حاليًا ما إذا كان إطلاق نار من سيارة، أم من قبل شخص كان في السيارة معه، أو ما إذا كان قد تم إطلاق النار عليه في مكان آخر وتوفي أثناء القيادة.
وتم تداول مشاهد مصور لسيارة توقفت على جانب طريق سريع في المدينة على الإنترنت وسط مزاعم بأن مغني الراب كان مسافرًا بالسيارة قبل وفاته.

وتم تأكيد خبر وفاة من قبل صديقه مغني الراب ليل ياتي، الذي نشر صورة له عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

كما غرد زميل مغني الراب في أتلانتا، كلاي جيمس، قائلاً: "الاستيقاظ من رؤية ليل مارلو توفي جعلني أقدر الاستيقاظ أكثر. إنه يوم حزين في أتلانتا. صلوات لعائلته وأصدقائه". 

وأضاف: "لن تكون حياة السود مهمة لأي شخص آخر إذا لم يبدأوا بالاهتمام بالولايات المتحدة أولاً".

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