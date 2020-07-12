» فيديو.. لحظة طرد «إيرلينج هالاند» نجم «دورتموند» من ملهى ليلي

12 يوليه 2020 - 04:29 م

تعرض نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إرلينج هالاند للطرد من ملهى ليلي في النرويج، كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وشوهد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الذي يمضي إجازة في بلاده بعد نهاية الدوري الألماني الشهر الماضي، بينما يتم دفعه خارج النادي.





وصرخ هالاند الذي كان يرتدي سترة حمراء وبيضاء وسوداء في وجه حارس الأمن أثناء طرده.





وشوهد المقطع الذي تم تداوله على موقع "تويتر" ليل أكثر من 750 ألف مرة.





وكان هالاند شارك لقطات على مدار الأسبوع عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" أثناء عودته إلى المنزل، بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري الألماني.



