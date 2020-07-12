  • الأحد 12 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:26 م
Advertisements
بحث متقدم
إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

السيسي

الرئيس يقرر وقف تراخيص السيارات.. تعرف على السبب

أرشيفية

دولة عربية تشهد ذروة «كورونا» اليوم

وزارة التخطيط

«التخطيط» تعلن رصد 100 مليار جنيه لهذه المبادرة

السعودية-كورونا

«كورونا» يواصل التراجع في السعودية بشكل كبير

صباح سالم

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد خروجها من السجن ونجاتها من الإعدام

تدوينة مفاجئة من أمير سعودي: تحويل آيا صوفيا سيادة تركي

تدوينة مفاجئة من أمير سعودي: تحويل آيا صوفيا سيادة تركية

12 سيارة لإطفاء حريق هائل بسوق توشكي بحلوان

12 سيارة لإطفاء حريق هائل بسوق توشكي بحلوان

ارشيف

قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

قرار مفاجيء من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

قرار مفاجئ من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

دولة عربية تشهد ذروة «كورونا» اليوم

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

دولة عربية تستعين بتقنية الذكاء الاصطناعي لمواجهة كورونا

#

أول دولة عربية تعلن السيطرة على "كورونا"

#

دولة عربية تشهد كارثة.. كورونا يتفشي دون رادع

#

أول دولة عربية تتخلص من"كورونا".. رسميا

حذر وزير الصحة اللبناني، من أن حصيلة إصابات كورونا في لبنان اليوم الأحد ستكون في ذروتها، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام لبنانية عن اكتشاف بؤرة للعدوى في مبنى تقطنه مجموعة من العمال .

وعملت فرق الصليب الأحمر اللبناني اليوم على? نقل 131 مصابا بفيروس كورونا، يقطنون في مبنى بمنطقة المتن الشمالي،? ويعملون في شركتين لفرز النفايات، إلى مراكز للحجر الصحي .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نتائج الفحوصات بينت إصابة 131 شخصا من بين 260 عاملا لبنانيا وأجنبيا يعملون في الشركتين، مشيرة إلى المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، وقد تم تأمين أماكن لحجرهم في منطقة الكرنتينا .

 من جهته أكد وزير الصحة ?اللبناني، حمد حسن?، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم سيكون في ذروته منذ 21 فبراير وحتى اليوم، مطمئنا بأن "كل تلك الاصابات معلومة المصدر، وبالتالي فإن إمكانية نقل العدوى قائمة، ولكن ليست كبيرة ".

 وكانت ?وزارة الصحة? اللبنانية أعلنت  أمس السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس ?كورونا? المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي، ما رفع مجموع عدد الإصابات إلى 2168 إصابة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. رعب بين ركاب طائرة متجهة من السعودية إلى كشمير
» فيديو.. لحظة طرد «إيرلينج هالاند» نجم «دورتموند» من ملهى ليلي
» قطر تسجل أقل معدل إصابة بكورونا منذ شهرين
» مفاوضات "أزارو" مع الاتفاق في طريقها للفشل
» شاهد.. نهاية مروعة لراكب أمواج مع سمكة قرش
» حيل معلم للإيقاع بطلابه.. صور فاضحة كشفتها التحقيقات
» السيسى: استخراج قرار نزع ملكية للجراجات غير المستخدمة
» أغرب حفل زفاف بمدينة عربية لصاحب محل دراجات نارية
» اليوم إعلان جدول مباريات الدورى
» أول تعليق من التعليم عن تسريب امتحانات الكيمياء والجغرافيا
» السيسي: بشكر المصريين على صمودهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية