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«يغسل مؤخرتها».. أخت هيفاء وهبى تصدم الجميع بفيديو فاضح

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رولا يموت
رولا يموت

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عادت الفنانة اللبنانية رولا يموت أخت الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، إلى إثارة الجدل والغضب بشكل كبير، بعد نشر فيديو جديد فاضح، ظهرت فيه بملابسها الداخلية فقط، وشخص يقوم بغسل مؤخرتها بـ"الشامبانيا".

ونشرت رولا يموت الفيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، من داخل إحدى الفيلات في منطقة صيدا- حسب موقع الفن- ظهرت فيها في ما يشبه حوض السباحة وقد ارتدت بيكيني لمّاع باللون النيلي وأدارت ظهرها للكاميرا، وظهر رجل مجهول وهو يفتح قارورة شمبانيا ويرشها على مؤخرتها في حين كانت تهزها بطريقة مثيرة .

وعلقت رولا على الفيديو :"أغسل مؤخرتي المثيرة بالشامبانيا، أنا أنثى أنا نار إللي بتحرق روحكم إللي تحت باطو مسلة بتخوزقو"، نال الفيديو أكثر من مليون إعجاب في أقل من يوم واحد، مع الإشارة إلى أن رولا منعت التعليقات عليه.

وأثار الفيديو موجة غضب عارمة على الرغم من أن الجمهور لا ينتظر منها سوى الإثارة، لكن ظهور رجل يغسل منطقة حساسة لها بالخمور أثار استياء البعض الذي وصفها بأنها "فنانة إباحية".
وتعتذر "المصريون" عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد مخلة بالآداب وحفاظًا على تقاليد المجتمع المصري.

وقبلها نشرت "يموت" فيديو مثير وهي تستحم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت كاتبة : "تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي ".

وتابعت:" ماشالله خلقة الله.. لا شفط ولا نحت ولا ربط معدة ولا Bulimia nervosa ولا شي.. الحمدالله يا رب وماشالله ناعم ومكثر ".

وأثار الفيديو غضب متابعيها، خاصة وأنها دائمة إثارة الجدل بنشر صور وفيديوهات توصف بـ"الإباحية" تستعرض فيها جسدها بشكل مثير وجرئ .

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