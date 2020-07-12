» شاهد.. نهاية مروعة لراكب أمواج مع سمكة قرش

12 يوليه 2020 - 03:07 م

انتهت رحلة راكب أمواج (20 عامًا) نهاية مأساوية، بعدما هاجمته سمكة قرش قبالة شاطئ على الساحل الشرقي لأستراليا، وفقما أعلنت الشرطة، أمس السبت.

وكان الشاب يمارس رياضة ركوب الأمواج في وولي بيتش على بعد 630 كيلومترا شمال مدينة سيدني الأسترالية، عندما عضته سمكة قرش في ساقه.

وبحسب ما صرحت به شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان لها أن راكبي أمواج كثيرين هبوا لنجدته قبل أن يُنقل الشاب إلى الشاطئ"، غير أنه توفي في المكان رغم محاولات إنعاشه.