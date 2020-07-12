احصلي على "كولاجين" طبيعي وقاومي التجاعيد بهذه الطريقة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الطماطم

الكولاجين

الكاجو

الكولاجين من أكثر العناصر التي يحتاج إليها الجسم ويسبب فقدانها مشاكل بالبشرة ومن أهمها التجاعيد، كما أن فقدانها يؤثر علي صحة القلب والعظام وللأسف فإنه بالتقدم في العمر يفقده الجسم .

ومن أهم الأطعمة التي تحافظ علي نسبة الكولاجين في الجسم هي :

1- الثوم لاحتوائه علي نسبة عالية من الكبريت وهو أحد العناصر الرئيسية المسئولة عن إنتاج الكولاجين .

2-  الكاجو يعزز من إنتاج الكولاجين

3-  الخضراوات الورقية لاحتوائها علي مادة الكلوروفيل التي تزيد من إنتاج الكولاجين.

4-  الطماطم كأحد مصادر فيتامين "ج" وثمرة واحدة يوميا تمد الجسم بـ 30% من فيتامين "ج" لإنتاج الكولاجين .


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