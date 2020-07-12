احصلي على "كولاجين" طبيعي وقاومي التجاعيد بهذه الطريقة

12 يوليه 2020 - 02:48 م

الكولاجين من أكثر العناصر التي يحتاج إليها الجسم ويسبب فقدانها مشاكل بالبشرة ومن أهمها التجاعيد، كما أن فقدانها يؤثر علي صحة القلب والعظام وللأسف فإنه بالتقدم في العمر يفقده الجسم .

ومن أهم الأطعمة التي تحافظ علي نسبة الكولاجين في الجسم هي :

1- الثوم لاحتوائه علي نسبة عالية من الكبريت وهو أحد العناصر الرئيسية المسئولة عن إنتاج الكولاجين .

2- الكاجو يعزز من إنتاج الكولاجين

3- الخضراوات الورقية لاحتوائها علي مادة الكلوروفيل التي تزيد من إنتاج الكولاجين.

4- الطماطم كأحد مصادر فيتامين "ج" وثمرة واحدة يوميا تمد الجسم بـ 30% من فيتامين "ج" لإنتاج الكولاجين .