تدوينة مفاجئة من أمير سعودي: تحويل آيا صوفيا سيادة تركية

12 يوليه 2020 - 02:30 م

قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود إن تحويل آيا صوفيا لمسجد هو قرار خاص بالشأن التركي.

وأضاف سطام بن سعود على حسابه في تويتر :" القرار الذي صدر لآيا صوفيا هو شأن تركي لا دخل للعرب فيه.

وتساءل سطام بن سعودا : لكن ما هو سر تصريحات أردوغان بربط ما قام به بالمسجد الأقصى؟ا لمتابع البسيط لتصريحاته يدرك بكل وضوح بأنه يستخدم الكعبة والقدس من أجل الترويج لنفسه عند العرب والمسلمين فقط شعارات رنانة لأجل تحسين صورته داخلياً وخارجياً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن تحويل آيا صوفيا لمسجد الجمعة الماضية، حيث كتب على حسابه في تويتر تدوينة بالعربية :" مبارك لكم جامع آيا صوفيا".

وعقب تدوينته الأولى كتب تدوينة أخرى عن المسجد الأقصى قائلا :" إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى".