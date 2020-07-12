ضبط 1.5 طن لحوم فاسدة في مصنع بسطرمة بالجيزة

متابعات- أمينة عبد العال
ضبطت شرطة التموين صاحب مصنع بسطرمة غير مرخص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور الجيزة وبداخله 1.5 طن منتجات ومقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تصنيعها وتوزيعها علي المحلات والمطاعم.
وكانت إجراءات التفتيش عن الغش التجاري قد استهدفت المصنع وبالتفتيش عثر بداخله علي الكمية المضبوطة 1.5 طن بسطرمة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و40 كيلو جرام ملح و1000 ملصق باسم المصنع، وبمواجهة صاحب المصنع اعترف بارتكاب الواقعة.
جدير بالذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع والتحفظ على المضبوطات بالمصنع.
عصر03:44 م
فجر
03:25
شروق
05:05
ظهر
12:06
عصر
15:44
مغرب
19:06
عشاء
20:36