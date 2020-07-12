» أغرب حفل زفاف بمدينة عربية لصاحب محل دراجات نارية

عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر زفة لصاحب محل دراجات نارية بقطاع غزة.
ونشرت وكالة غزة الآن مقطع الفيديو، وعلقت عليه بالقول : " لما يكون العريس مصلح دراجات نارية .. زفة عريس فلسطيني الآن في غزة".
ويظهر العريس وهو فوق دراجة نارية ببدلة الزفاف، وسط العشرات من الدراجات النارية من أصدقائه الذين يحتفلون بحفل زفافه.
لما يكون العريس مصلح دراجات نارية .— غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) July 12, 2020
زفة عريس فلسطيني الآن في #غزة pic.twitter.com/mydldGOGDI
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