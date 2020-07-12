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قرار مفاجئ من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

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قرار مفاجيء من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ
قرار مفاجيء من "تسلا" بخفض أسعار سياراتها.. لن تتخيل المبلغ

عبد القادر وحيد - وكالات

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السيارة

تسلا

الرياضية

خفض أسعار

بعد 4 أشهر فقط من طرحها، قامت تسلا بخفض سعر سياراتها الرياضية الطراز واي متعددة الاستخدامات حوالي  3 آلاف دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل أزمة فيروس كورنا المستجد.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تخفيضات في مايو على الطرز 3 وإكس وإس.

وذكرت وكالة رويترز أنه في هذا الشهر أعلنت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك انخفاضا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا.

ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت يبدأ الطراز واي الآن بسعر 49 ألفا و 990 دولارا بانخفاض 6 في المائة تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا و 990 دولارا.

وكانت تسلا أعلنت قد أعلنت في أبريل الماضي عن تحقيق الطراز واي أرباحا وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عاما.


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