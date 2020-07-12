إجراءا جديدة لـ ألبانيا لعودة السياحة إلى مصر

12 يوليه 2020 - 12:34 م

أعلن وزير السياحة الألباني أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر وألبانيا من خلال ورش عمل بين المستثمرين السياحيين المصريين والألبان وتبادل الخبرات بين البلدين، عبر الفيديو كونفرانس .

جاء ذلك خلال اتصال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع وزير السياحة في دولة ألبانيا لبحث الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المطبقة في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما، وذلك مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب الألباني، حسبما نشرت "مصراوي" .

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما لاسيما على المستوى الفني بين ممثلي البلدين.