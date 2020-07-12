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نجاح أول لقاح في العالم مضاد لكورونا.. تجارب سريرية بموسكو

عبد القادر وحيد - وكالات

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كورونا

نجاح

أول لقاح

معهد موسكو

بعد تجربته على متطوعين، كشف معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة " سيتشينوف " بموسكو عن نجاح الاختبارات الخاصة بأول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، فاديم تاراسوف إن المجموعة الأولى من المتطوعين ستخرج يوم الأربعاء، والثانية في 20 يوليو الحالي, منوها أن الجامعة استكملت بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد للفيروس.

بينما أفاد مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والمنقولة في الجامعة، ألكسندر لوكاشيف، أن أمان اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19" تم تأكيده خلال التجارب السريرية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لوكاشيف قوله: في هذه المرحلة، تم إظهار أمان اللقاح ??، تم تأكيد أمان اللقاح، والذي يتوافق مع أمان اللقاحات الموجودة حاليا في السوق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس أول الجمعة، بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.


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