» اليوم إعلان جدول مباريات الدورى

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الزناتي

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اللجنه الخماسيه

يعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية، التى تدير شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، جدول الدورى بعد وصول الموافقات الأمنية عليه.

واستقر حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على تعديل موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذى استدعى تبكير إقامة المباريات التى كان مقررا إقامتها يومى الانتخاب 11و12 أغسطس.

من جهته أكد حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد، أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.


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