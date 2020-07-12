وزير الصحة الجزائري يحذر من وضع "كورونا" في بلاده

12 يوليه 2020 - 11:47 ص

حذر وزير الصحة السكان الجزائري, عبد الرحمن بن بوزيد، من وضع "كورنا" في الجزائر تزامنا مع ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس وتجاوزها 450 حالة يوميا .

وأشار الوزير إلي أن الوضع مقلق في بعض الولايات ومنها "وهران وسطيف وورقلة وبسكرة والجزائر ، مقارنة بولايات أخري لا تسجل أي إصابات، حسبما نشرت الصحف المحلية .

وأكد أنه بالرغم من معرفة جميع المواطنين بالوباء والإجراءات الوقائية إلا أن هناك بعض الاستهتار من المواطنين وعدم تصديق آخرين بوجود الفيروس أصلا، منوها بأن ربع الإصابات تعود لأسباب عائلية حيث إن 25% من الإصابات بسبب عدوى عائلية .

جدير بالذكر أن الجزائر سجلت أمس 470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لترتفع الإصابات إلى 18712 شخصا، وتوفي 8 أشخاص لترتفع الإصابات إلى 1004 حالة .