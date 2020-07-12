«الجبلاية» تحسم دوري القسمين الثاني والثالث

12 يوليه 2020 - 10:37 ص

تحسم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مصير دوري القسم الثاني والثالث والرابع بعد اللغط الكبير الذي ساد الشارع الرياضي طوال الفترة الأخيرة.

واستقرت اللجنة الخماسية علي استكمال دوري الممتاز ب علي أن تعود المباريات منتصف سبتمبر المقبل وسيتم إلغاء الهبوط نهاية الموسم .

كما تتجه النية لإلغاء دوري القسم الثالث هذا الموسم وصعود أوائل المجموعات وتحديدا الفرق التي حسمت الصعود، علي أن تستكمل الفرق التي لم تحسم الصعود المباريات المتبقية لها علي أن يتم إلغاء الهبوط أيضا، فيما سيتم إلغاء دوري القسم الرابع علي أن تصعد الفرق المتصدرة لدوري القسم الثالث.