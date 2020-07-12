بعد تحويل آيا صوفيا.. مذيعة الجزيرة: أردوغان ليس إلها

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أردوغان

آيا صوفيا

غادة عويس

ليس إلها

ذميعة الجزيرة

لا تزال ردود الفعل مستمرة، عقب تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آيا صوفيا إلى مسجد ، حيث انتقدت  الإعلامية اللبنانية غادة عويس  الرئيس التركي قائلة :" أردوغان ليس إلها".

وأضافت عويس في ردها على الصحفي حمزة تكين :" الوثيقة التي تتحدث عنها غير صحيحة - أوقف الطيران اليومي ثم تحدث عن الأقصى   -كم مساهمته بالاونروا؟ وأخيرا أنا صحافية مستقلة موضوعية لست تابعة مثلك.. أحيانا تعجبني مواقف سياسية لهذا المسؤول أو ذاك وأحيانا لا تعجبني .. أردوغان أفضل من كثيرين إنما ليس إلهاً.. حاول السيطرة على أعصابك".

وكان الصحفي التركي قد كتب علق على تدوينات عويس قائلا : " كلمة "عليك" هي دعوة وطلب لأمر ما وليست كما ادعيتي ثانيا لست منفعلا على الإطلاق وإذا كنتِ تعتبرين تعليقي انفعالا ماذا نعتبر تعليقك على الطيب أردوغان واتهامه بأمور غير صحيحة على الإطلاق؟ ثالثا كان الأولى بك أن تفندي (انفعالاتي) بالأدلة بعيدا عن الشخصنة ومحاولة السخرية".

يذكر أن عويس كانت أيضا قد وجهت  انتقادا لأردوغان قائلة :" عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها".

وأضافت أن من يقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لن يحرر المسجد الأقصى، منوهة أن الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين وحدهم يقاومون تهويد القدس.

جاء هذا في تعليقها على تدوينة أردوغان التي كتب فيها قائلا :" إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى".


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