» المحتجون يقتحمون محيط السفارة الأمريكية في بيروت

12 يوليه 2020 - 09:51 ص

اقتحم عشرات المحتجين اللبنانيين محيط السفارة الأمريكية في بيروت ضد ما وصفوه بتدخل واشنطن في الشئون اللبنانية و"قانون قيصر".

وحمل المتظاهرون رايات "حزب الله" و"الحزب الشيوعي اللبناني" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، حسبما نشرت "سبوتنيك".

وقامت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين رموا الحجارة تجاه السفارة ورددوا الشعارات المعادية للولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنه تم فرض قانون حماية المدنيين السوريين في أواخر يونيو بموجب قانون قيصر الجديد والذي يمنح الإدارة الأمريكية الإذن بتجميد الأصول واستهداف أي شخص أو كيان يتعامل مع الحكومة السورية.