القرني يغرد عن " ميلانو" تفاصيل مثيرة

12 يوليه 2020 - 09:29 ص

نشر الداعية السعودي عائض القرني مقطع فيديو يحكي فيه ما وصفه بأنه "مواقف لا تنسى" شهدها في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأضاف القرني أنه كان هو والداعية محسن الزهراني في مدينة ميلانو الإيطالية لأجل الدعوة وإلقاء المحاضرات.

وأوضح القرني أنني وجدت شخا مسنا قد دخل في العقد الثامن من عمره، أصوله من إريتريا،.

وتابع قائلا: عندما رأيت الشيخ المسن وجدت على وجهه الوقار وآثار العبادة، ومعه مسبحة ولا يملّ لسانه من الذكر.

وأشار القرني في حديثه مع الرجل المسن أنه في شبابه تلقى العلم على يد عالم حضرمي في إريتريا،.

وسأله القرني عن أوراده في الذكر فقال كثيرة، ولكن منه انه يقرأ سورة " الإخلاص" ألف مرة في وقت لا يتجاوز 45 دقيقة.

وأوضح القرني أن المكان أو الزمان لا يغير الشخص طالما أن قلبه متعلقا بذكر الله.

وأضاف القرني أن كل الحياة بضجيجها وزخارفها اختصرها صلى الله عليه وسلم في قوله : "من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها " ، نحن في نعم عظيمة، وعطايا جسيمة، فقيّدوها بالشكر، واحفظوها بالحمد، أسأل الله أن يحفظنا وإيّاكم من كل داء، ويُحصّنا من كل بلاء .



