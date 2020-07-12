الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

12 يوليه 2020 - 08:58 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 12 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية وهي 16 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.95 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.08 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 15.96 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.06 جنيه .

وسجل في بنك الإسكندرية 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في بنك البركة 16.01 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.11 جنيه .