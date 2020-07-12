» بايدن: ترامب أفسد رئيس في تاريخ أمريكا الحديث

مفاجأة.. لقاح فيروس كورونا قد يستغرق عامين
"الري" تكشف تطورات مفاوضات "سد النهضة"
وزير النقل يرد على زيادة أسعار القطارات الشهر القادم
رئيس لجنة مكافحة كورونا يفتح النار على "الصحة العالمية"
"مكافحة كورونا" توجه رسالة عاجلة للمصريين بشأن الفيروس
"أديب" يوجه رسالة هامة لطلبة الثانوية العامة هذا العام
"الصحة" تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا
روسيا تنجح في تصنيع لقاح لـ"كورونا" يحقق نتائج جيدة
إيطاليا تزف بشرى سارة عن "كورونا"
"السيسي" يعقد اجتماعًا هامًا ويصدر توجيهات عاجلة
المصريون ـ متابعات
فجر
03:25
شروق
05:05
ظهر
12:06
عصر
15:44
مغرب
19:06
عشاء
20:36