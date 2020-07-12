مفاجأة.. لقاح فيروس كورونا قد يستغرق عامين

12 يوليه 2020 - 12:20 ص

قالت الدكتورة منى طنطاوي، أستاذ الطب بجامعة نيوجيرسي، إن إنتاج لقاح لفيروس «كورونا» المستجد قد يستغرق عاما أو اثنين، داعية إلى التعايش لحين الوصول إلى لقاح.



وأضافت طنطاوي، في مداخلة مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، السبت: «حتى الآن لا يوجد علاج، وكل الأدوية تصل إلى نفس النتيجة، أو لا تزال تحت التجارب، أو تسبب مضاعفات».



وقالت: «تعاملنا مع المرض نفسه، وبدأنا نشوف الملاحظات، العالم كله بقى قرية واحدة بنتشارك بالمعلومات لاحتواء المرض إلى حد ما، لكن ميقدروش 10% يمنعوا المضاعفات كلها، فبالطبع الناس بتموت».

