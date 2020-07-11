"مكافحة كورونا" توجه رسالة عاجلة للمصريين بشأن الفيروس

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طلب عاجل من السيسي للمصريين بشأن كورونا

طالب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المواطنين بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، وعدم التخلي عنها، مشددا على ضرورة مواصلة انخفاض أعداد الإصابات حتى نتأكد أن مصر تجاوزت ذروة الوباء.
وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن نتاج إجراءات إلغاء الحظر ستظهر اعتبارا من يوم 15 يوليو، منوها بأن المواطنين تهاونوا الأيام الماضية في الإجراءات الوقائية، وهو أمر مقلق.
وأوضح أن نسبة الوفيات في مصر مرتفعة بسبب الأمراض المزمنة، وتأخر طلب الرعاية الطبية، موجها رسالة للمصريين: "أوعى تفقد حذرك، العالم فك الحظر ولكن مازال حذر، خلينا نكمل في إجراءاتنا".
ونوه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بأن حدة فيروس كورونا قلت، ولكن سرعة انتشاره مازالت كبيرة، معلقا: "أوعوا تعطوا الأمان للفيروس".
 

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