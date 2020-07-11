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"مكافحة كورونا":

خلع الكمامة في المواصلات العامة جريمة

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك حالة واحدة فقط يمكن للمواطن فيها خلع الكمامة في الشارع، معقبا: "لو المواطن ماشي في شارع لوحده، ومفيش حد هيقابله فيه ممكن يخلعها".
وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن خلع الكمامة في المواصلات العامة يعتبر جريمة، موضحا أن فيروس كورونا ينتقل بالرذاذ حتى هذه اللحظة، ولم يثبت أنه ينتقل عن طريق الهواء، ولكن هناك تخوف من التحور.
وعن علاج فيروس كورونا، أوضح أن هناك أدوية مصرية خالصة مازالت تحت التجربة، وجاري تجميع النتائج الأولية من مستشفيات العزل، وهناك أخبار مبشرة قريبا، مؤكدا أن بروتوكول العلاج المصري من أقوى البروتوكولات وأنجحها علميا على مستوى العالم، حيث وصلت نسبة الشفاء إلى 600 حالة يوميا.
 

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