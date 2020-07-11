» خلع الكمامة في المواصلات العامة جريمة

11 يوليه 2020 - 10:10 م

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك حالة واحدة فقط يمكن للمواطن فيها خلع الكمامة في الشارع، معقبا: "لو المواطن ماشي في شارع لوحده، ومفيش حد هيقابله فيه ممكن يخلعها".



وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن خلع الكمامة في المواصلات العامة يعتبر جريمة، موضحا أن فيروس كورونا ينتقل بالرذاذ حتى هذه اللحظة، ولم يثبت أنه ينتقل عن طريق الهواء، ولكن هناك تخوف من التحور.

