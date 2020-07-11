«الصحة»: إصابات كورونا وصلت لـ 81 ألف إصابة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و 3769 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن وفاة 67 حالة.

وأشار إلى أن 602 مصابًا بكورونا خرجوا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.

وقال "مجاهد" في بيان اليوم، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.