حار رطب نهارًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح نشطة، معتدل ليلا على كليهما.



كما تنشط حالة الرياح في جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 34 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 23

بلطيم 31 24

مطروح 29 20

السلوم 30 20

سيوة 37 21

بورسعيد 30 23

دمياط 30 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 22

العريش 31 22

رفح 31 21

رأس سدر 38 25

نخل 37 17

نويبع 36 27

طابا 34 24

كاترين 31 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 27

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 40 23

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 29

ابو رماد 34 28

حلايب 32 30

رأس حدربة 33 29