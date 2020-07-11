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خالد الجندى: "ربوا بناتكم على احترام وتوقير الزوج"

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الجندي
الجندي

الطيب حسين

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قال الشيخ خالد الجندى، إن الخيانة الزوجية لها سببان الأول هو معصية الزوج نفسه وعصيانه لربه وفساد وطيته وبعده عن الله، لافتا إلى أن السبب الثانى يتجاهله البعض وهو تقصير الزوجة، وهذا ليس مبررا للخيانة، ولابد أن يكون عدل وميزان، فإذا كنا نوجه الرجال إلى تقوى الله فى النساء فلا بد أن نشد على الزوجات للحفاظ على زوجها. 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لابد أن تحترم الزوجات القيم الإنسانية مع الزوج باحترامه وتقويره وحفظ سره، ونرى أن البعض قد قصر، نعم نحترم حق المرأة، لكن لا يكون هذا على حساب العلاقة الزوجية واحترام الزوج، فالله سيحاسب الزوجات عن أزواجهن، سوف يحاسبك الله أيتها الزوجة على أفعالك، والأمور البسيطة دا بتخرب البيت، وقال صل الله عليه وسلم:”لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حلقه عليها.. وهنا السجود سجود توقير واحترام وليس سجود عبادة، والحديث هدفه تنبيه الأسرة أنه يجب طاعة الزوج وانه سيد على عرش بيته".
واستكمل: "ربوا بناتكم على طاعة الزوج وعدم تخطي حق البيت، الترحاب بالزوج، الترقق مع الزوج، عدم التطاول عليه، احترام أسرار المنزل".

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