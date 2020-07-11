وفيات كورونا ترتفع في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت، رصد 148 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في قفزة كبيرة لهذا المؤشر بعد أن سجلت أمس 48 حالة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 148 حالة لتصل إلى مستوى 44798.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 7 يوليو 155 حالة، وفي 8 يوليو 126، وفي 9 يوليو 85، وفي 10 يوليو 48.

كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 820 حالة مقابل 512 أمس الجمعة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 288953 حالة.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة "رويترز"، في وقت سابق من الأسبوع، بأن العدد العام للوفيات في بريطانيا بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة قد تجاوز 55000.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والتاسعة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.