مغنى شهير يهاجم زوج «كارداشيان» بعد إعلان ترشحه للرئاسة الأمريكية

11 يوليه 2020 - 09:11 م

هاجم مغني الراب الأمريكي وليام جيمس آدامز، المعروف بــ "ويل.آي.إم"، مغني الراب، كاني ويست عقب إعلانه اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وقال لصحيفة "ديلي ستار صنداي": "لا أعرف حتى ما مدى حقيقة ذلك. إنه أمر خطير أن تلعب به. إذا لم تكن جادًا ، فلا تلعب بهذا، خاصة الآن".





وأضاف: "لا أعرف حتى ما خدمة المجتمع التي يقوم بها".





وكان ويست (43 عامًا) قال الأسبوع الماضي: "يجب أن ندرك الآن وعد أمريكا بالثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. إنني أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".





وكشف مغني الراب أنه يخطط لجعل زوجته كيم كارداشيان (39 عامًا)، مستشارًا له وتدير البيت الأبيض.





وقال ويل، الذي أنتج أغنية (Yes We Can) أثناء حملة باراك أوباما الرئاسية لعام 2008، إن "هناك طرقًا أفضل لكاني لإحداث فرق دون الترشح في انتخابات نوفمبر".





وأضاف: "هناك العديد من الطرق للقيام بخدمة المجتمع بخلاف السياسة. لست مضطرًا للترشح للمنصب لتغيير نوعية وظروف حياة الناس للأفضل.





وتابع: "خلال الـ 11 سنة الماضية، عدت إلى الحي اليهودي الذي انحدرت منه وبدأت المدرسة. لقد بدأت مع 65 طفلاً والآن لدي 720 طفلاً".





واستدرك: "لقد ذهب أطفالنا إلى الكليات التي ربما لم يظنوا على الإطلاق أنهم سيذهبون إليها، ودراسة أشياء ربما لم تعتقد أبدًا أنهم قد درسوها. لذا لا يجب أن تكون سياسيًا لحماية الشباب وتضعهم على المسار الصحيح لتقديم وإرسال الأطفال إلى الكلية بدون ديون حيث لا يوجد لديهم فواتير دراسية مجنونة."





وقبل عامين، أثار كاني ويست غضبًا عندما أدلى بتعليقات مثيرة للجدل حول العبودية. وقال: "عندما تسمع عن العبودية لمدة 400 سنة. لمدة 400 سنة؟ هذا يبدو كخيار نحن مسجونون عقليًا".



