مغنى شهير يهاجم زوج «كارداشيان» بعد إعلان ترشحه للرئاسة الأمريكية

هاجم مغني الراب الأمريكي وليام جيمس آدامز، المعروف بــ "ويل.آي.إم"، مغني الراب، كاني ويست عقب إعلانه اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ويل، الذي أنتج أغنية (Yes We Can) أثناء حملة باراك أوباما الرئاسية لعام 2008، إن "هناك طرقًا أفضل لكاني لإحداث فرق دون الترشح في انتخابات نوفمبر".