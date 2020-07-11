» تطور مفاجئ.. إثيوبيا تتلقى صدمة قوية

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تلقت إثيوبيا صدمة قوية اليوم السبت، بعد تصريحات إريترية رسمية، بشأن الاتفاق الذي منح رئيس الوزراء آبي أحمد جائزة نوبل للسلام بشأنه.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية، إن الاتفاق لم يحقق توقعات إريتريا، موضحة: "بعد عامين من التوقيع على اتفاق السلام، ما زالت القوات الإثيوبية موجودة في أراضينا ذات السيادة"، بحسب "روسيا".

وتابعت: "لم يتم استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المدى أو النطاق المطلوب".

ولم ترد متحدثة باسم آبي على الفور على رسالة نصية تطالب بالتعليق.

وأنهى اتفاق بين إثيوبيا وإريتريا جمودا عقب حرب حدودية استمرت في الفترة من عام 1998 حتى 2000. قتل فيها 100 ألف شخص.

وفي أعقاب اتفاق السلام، رفعت الأمم المتحدة عقوبات كانت مفروضة منذ عقود على إريتريا.

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