مدرب الأهلي يقود أول مران بعد عودته من بلاده

قاد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تدريبات الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعدما عاد من بلاده مساء الا?ثنين الماضي.

وا?جرى صباح الا?ربعاء الماضي مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية ولم يتمكن المدرب السويسري وتوماس بينكيل مخطط الأحمال للفريق من الظهور في مران الأهلي يومي الأربعاء والخميس الماضيين لعدم ظهور نتيجة المسحة الطكبية للكشف عن فيروس "كورونا".

وعقد رينيه فايلر محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين في ملعب التتش قبل انطلاق المران، وجاءت محاضرة فايلر مع اللاعبين للحديث عن عدة أمور فنية وشهدت المحاضرة الحديث مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.

ويأتي المران استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.