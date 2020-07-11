أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

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استقرت أسعار الدولار اليوم السبت، في عدد من البنوك العاملة بمصر، مقارنة بأسعار الخميس وفق آخر تحديثات للبنك المركزي.

وسجل الدولار في البنك العربي 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.

وبلغ في البنك المركزي المصري 15.95 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل 15.96 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الصرف في بنك الإسكندرية 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه البيع.

وسجل سعر صرف العملة الأجنبية في بنك قناة السويس 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه البيع.


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