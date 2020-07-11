700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج تم الاتفاق إتاحة 700 منحة دراسية علي مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوى من الاسر المستفيدة من  تكافل وكرامة بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية وذلك بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الامريكية .

وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج المنح الجامعية الذي تقوم علي تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقدم عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID  لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالب وطالبة في العام الدراسي 20/21 وذلك للحصول علي شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية الأقسام ذات الرسوم والاقسام الخاصة .
 
وأكدت القباج أن البرنامج يعمل علي تعزيز رؤية مصر 2030 والاسهام في استراتيجية التنمية المستدامة لتلك الرؤية وذلك من خلال تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز علي أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتعليم التجريبي والإعداد الجيد لسوق العمل وترتكز الدراسة علي عدة  مجالات كالمياه والطاقة والزراعة والتمريض وعلوم الحاسب الآلي والصحافة والتجارة والاقتصاد 

وذكرت  راندة شاهين مستشار وزير التضامن الاجتماعى  لمشروطية التعليم ببرنامج تكافل أن أهداف البرنامج تمكين الطلاب المتفوقين اكاديمياً وخاصة ذوى الإعاقة،  من الإلتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل والإسهام فى زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة و تقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد وتنمية مهارات اللغة الانجليزية اللازمة للدراسة أيضاً إعداد الحاصلين على المنحة الدراسية ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية 

وتابعت شاهين أن للقبول فى المنحة الدراسية عدة معايير منها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيداً في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM  طوال سنوات المرحلة الثانوية و من المعايير الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي2019/ 2020 بمجموع لا يقل عن 85 % ، المشاركة الفعالة فى أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة وأنه سيراعى تحقيق التمثيل المتساوى بين  الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات والتنوع في التخصصات الدراسية وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة واقسام التخصصات الدراسية . وأوضحت أن الجامعات المشاركة هى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الاسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأن اخر موعد للتقديم في 31 يوليو 2020 .

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