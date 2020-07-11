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"الوزير" يعلن وصول عربات جديدة لقطارات السكة الحديد

الحياة السياسية

كامل الوزير
كامل الوزير

الطيب حسين

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«النقل»: تشغيل 664 قطار يوميًا وتعديل مواعيد 10 بالإتجاهين

أعلن وزير النقل الفريق  كامل الوزير عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة  بإجمالي 10 عربات الى  ميناء الإسكندرية  ليصل اجمالي ماوصل حتى الان الى مصر الى 33 عربة ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300  عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر  والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية  وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وصرح وزير النقل أن العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية  هي 10 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وسيتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35عربة لكل دفعة وذلك  وفقاً للجدول الزمني المحدد مضيفا أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية  
لافتا إلى أنه  سيتم تركيب  العربات الجديدة التي وصلت ودفعات العربات الجديدة التي ستصل تباعا   مع الجرارت الجديدة  ليرى المواطن خلال الفترة القادمة  بدء تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة ، وذلك في اطار خطة تشغيل جديدة و شاملة لتشغيل السكة الحديد  تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة  لجمهور الركاب

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