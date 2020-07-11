"الوزير" يعلن وصول عربات جديدة لقطارات السكة الحديد

11 يوليه 2020 - 06:26 م

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 10 عربات الى ميناء الإسكندرية ليصل اجمالي ماوصل حتى الان الى مصر الى 33 عربة ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.



وصرح وزير النقل أن العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هي 10 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وسيتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35عربة لكل دفعة وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد مضيفا أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية

لافتا إلى أنه سيتم تركيب العربات الجديدة التي وصلت ودفعات العربات الجديدة التي ستصل تباعا مع الجرارت الجديدة ليرى المواطن خلال الفترة القادمة بدء تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة ، وذلك في اطار خطة تشغيل جديدة و شاملة لتشغيل السكة الحديد تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب

