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الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يدعو الطلاب إلى البعد عن مصادر الإلهاء خلال الامتحانات

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الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

فتحي مجدي

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طالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلاب جامعة الأزهر والشهادة الثانوية الأزهرية بالجد والمذاكرة والتركيز والبعد عن مصادر الإلهاء والتشتيت في هذا التوقيت وكل ما يلهيهم عن التركيز في مسيرتهم التعليمية، حتى يحصل هؤلاء الطلاب على الدرجات العالية التي تكلل تعبهم ومجهودهم بالنجاح والتفوق ورسم المستقبل بالالتزام والجد والاجتهاد.
وحث الطيب خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع قيادات الأزهر، أولياء الأمور بضرورة القرب من أبنائهم في هذه الأوقات التي كثرت فيها الملهيات، وتوفير بيئة صحية تعين الأبناء على الاجتهاد وتجنب الضغوطات والاضطرابات.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة وباء "كورونا"، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، مع التأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات في جو من الأمان والطمأنينة، وأهمية رصد ومتابعة كل ما يدور بشأن الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلات تتعلق بسير وانضباط الامتحانات.

وتابع الاجتماع سير امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر والشهادة الثانوية الأزهرية، والاطلاع على آخر المستجدات، وذلك بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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