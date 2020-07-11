أمريكا تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في إصابات كورونا

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لليوم الثاني على التوالي، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأفادت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الجمعة 66627 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 63247 إصابة الخميس.

ورصدت الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب بيانات الجامعة، 802 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 990 وفاة أول أمس.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، بناء على إحصاءات الجامعة، 3184722 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 134097 حالة وفاة و983185 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى.

وعاودت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة الارتفاع في الآونة الأخيرة، مع تسجيل بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المرضى.


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