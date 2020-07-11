العلماء يحذرون من ظاهرة لم تحدث للكرة الأرضية منذ 3 ملايين سنة

11 يوليه 2020 - 02:32 م

حذر العلماء من حدوث ظاهرة للكرة الأرضية لم تتعرض لها منذ 3.3 مليون سنة ، وهي الاحتباس الحراري .

وحسب تصريحات العلماء فأنه في ظل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنفسه معدله الحالي فقد يتجاوز مقداره المتوسط خلال 5 سنوات مؤشرات عصر البليوسين " وهي فترة امتدت من 5.332 مليون إلي 2.588 مليون سنة مضت"، حسبما نشرت " سبوتنيك ".

وكان العلماء من جامعة ساوثاميتون البريطانية قد أجروا تحليل علي الحفريات التي تم جمعها من رواسب أعماق البحر الكاريبي وطوروا نموذج خاص لتسجيل مستوي ثاني أكسيد الكربون في العصر البليوسين باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من مستويات البورون وتمكنوا من إجراء تقدير دقيق لمستوي ثاني أكسيد الكربون في تلك الحقبة .

وطبقا لنتائج الدراسة فأن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في أخر فترة في عصر البليوسين تراوحت بين 380 إلي 420 ، أما اليوم فأن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب الأرض بلغت 415 وتزيد بمقدار 2.5 كل سنة .

وأكد العلماء أنه من الممكن تجنب الكارثة في حال قيام البشرية بالإجراءات اللازمة في الوقت المناسب .